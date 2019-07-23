Москва, , 18:10 — REGNUM

Представители общественных организаций должны не только включаться в комиссии по приемке работ по городскому благоустройству, но и активно влиять на их планирование, считает член Центрального штаба Народного фронта, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина. По ее словам, поручения президента по итогам Медиафорума, касающиеся усиления общественного контроля за городским благоустройством, стали реакцией на отсутствие информирования и учета мнений общественности при реализации таких проектов.

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о повышении информационной открытости при благоустройстве дворовых и общественных территорий с публикацией всех планов, финансирования, сроков и фотоснимков выполненных работ в интернете. Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос об установлении гарантийных сроков на работы по благоустройству и о включении в приемочные комиссии представителей местных общественных организаций.

«Исследование Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ показало, что в приемочные комиссии входят в основном чиновники, иногда к ним присоединяются депутаты. Практически в приемке работ не участвуют общественные организации, которые могли бы улучшить проекты благоустройства с учетом, например, мнений местных родителей и инвалидов. Их представители должны принимать работы и при благоустройстве парковых зон. Недавно я была в городе Ирбит Свердловской области, там сделали огромный сквер и Аллею памяти, но брусчаткой уложили только дорожки, а памятники стояли в грязи. Наверное, представитель общества ветеранов возразил бы против такой приемки работ и подобного отношения к памяти о героях», — отметила Светлана Калинина.

Она добавила, что вся информация по городскому благоустройству, включая анонсирование проектов, должна размещаться на сайтах муниципалитетов. Фотофиксация будет делаться до и после проведенных работ. Если раньше такие отчеты были закрытыми для общественности, то теперь люди смогут сами сравнить отчетные снимки в интернете с реалиями и пожаловаться в случае благоустройства, «выполненного» при помощи фотомонтажа.

«Еще очень важно для устранения злоупотреблений, чтобы были в соответствии с президентским поручением установлены гарантийные сроки на работы по благоустройству. Таким образом своим подрядчикам уже не будут предоставляться минимальные сроки. Сегодня муниципальные образования самостоятельно принимают решения, какие гарантийные сроки требовать, они могут отличаться в разы. Сегодня даже не устанавливаются гарантийные сроки на детское игровое оборудование. В результате введения гарантийных стандартов подрядчик будет заинтересован в качественном выполнении своих работ, поскольку потом ему придется тратится на обслуживание», — пояснила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ.