Москва, 23 июля 2019, 18:10 — REGNUM
Представители общественных организаций должны не только включаться в комиссии по приемке работ по городскому благоустройству, но и активно влиять на их планирование, считает член Центрального штаба Народного фронта, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина. По ее словам, поручения президента по итогам Медиафорума, касающиеся усиления общественного контроля за городским благоустройством, стали реакцией на отсутствие информирования и учета мнений общественности при реализации таких проектов.
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о повышении информационной открытости при благоустройстве дворовых и общественных территорий с публикацией всех планов, финансирования, сроков и фотоснимков выполненных работ в интернете. Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос об установлении гарантийных сроков на работы по благоустройству и о включении в приемочные комиссии представителей местных общественных организаций.
Она добавила, что вся информация по городскому благоустройству, включая анонсирование проектов, должна размещаться на сайтах муниципалитетов. Фотофиксация будет делаться до и после проведенных работ. Если раньше такие отчеты были закрытыми для общественности, то теперь люди смогут сами сравнить отчетные снимки в интернете с реалиями и пожаловаться в случае благоустройства, «выполненного» при помощи фотомонтажа.