Пекин, , 18:02 — REGNUM

В общей сложности 38 207 китайских чиновников было наказано за первую половину 2019 года за нарушение правил бережливости, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

В общей сложности 8506 чиновников, проходившим по 6060 дел, было наказано в июне, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии. Среди понесших наказание было 385 чиновников уровня округов или аналогичного, а также 3836 уровня уездов или аналогичного.

Самым распространенным нарушением стало несанкционированное присвоение пособий, льгот или премий, на втором месте расположилось несанкционированное вручение или получение подарков, а на третьем — нецелевое использование государственных средств на проведение банкетов.

Напомним, что Компартия Китая опубликовала восемь правил бережливости и скромности для ее членов в 2012 году поле прихода к власти председателя КНР Си Цзиньпина. К тому моменту в китайском обществе стало нарастать недовольство в связи с нарочито неподобающим поведением ряда партийных деятелей.

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