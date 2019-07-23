Пенза, , 17:59 — REGNUM

В Пензенской области будут проверять все детские лагеря отдыха и оздоровления после пожара в лагере под Хабаровском. Мероприятия будут проводиться по поручению губернатора Ивана Белозерцева, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Проверки будут проводить специалисты министерства образования и представители надзорных органов.

В частности, 23 июля комиссия посетит палаточный лагерь в посёлке Мичурино, где находятся дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае унёс жизни четырёх детей. 11-летняя девочка умерла во время ЧП. Ещё трое детей позднее скончались в больнице, куда были доставлены в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых.