Москва, , 18:05 — REGNUM

Задача конкурса в том, чтобы выявить организации, способные стать главными аккумулирующими центрами добровольчества в регионах России, и создать условия для вовлечения граждан всех возрастов в волонтерскую деятельность.

Ассоциация волонтёрских центров © Всероссийский конкурс «Доброволец России»

Ресурсные центры добровольчества — профессиональные организации, основная цель ресурсного центра — повышение уровня социально-экономического развития региона и качества жизни населения с помощью формирования эффективной системы поддержки добровольческой деятельности.

Конкурс на выявление организаций продлится до 27 августа и пройдет в 3 этапа: заявочный, оценочный и заключительный. Участие в Конкурсе принимают все субъекты Российской Федерации, а победители конкурса пройдут сертификацию и необходимую поддержку в работе. Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации, государственные учреждения, организации высшего образования.

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