Москва, , 17:55 — REGNUM

Союзное государство Белоруссии и России имеет нереализованный потенциал и сохраняет реальный шанс стать локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве — к такому выводу пришли известные российские, белорусские и зарубежные эксперты, принявшие участие в дискуссии «Эпоха Лукашенко. Четверть века у власти», состоявшейся 19 июля в Москве.

Эксперты констатировали дотационный формат российско-белорусской интеграции и неготовность официального Минска к структурным реформам. При этом в Союзном государстве не реализована возможность защиты прав граждан двух стран. В Белоруссии отсутствует совет по правам человека и институт уполномоченного по правам предпринимателей (бизнес-омбудсмен). Российские граждане в Белоруссии не могут воспользоваться помощью российских адвокатов.

«Со стороны белорусского правительства организуется преследование на территории республики и в России граждан в связи с их взглядами на развитие российско-белорусских отношений. Такая политика подрывает доверие к институтам власти и наносит урон союзническим отношениям РБ и РФ», — констатировали эксперты.