Пекин, , 17:54 — REGNUM

Суд интеллектуальной собственности при Верховном народном суде Китая открыл свое первое окружное судебное разбирательство в городе Нанкине провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

В рамках разбирательства рассматривались дела, связанные с вопросами патентов на изобретения водного насоса между апеллянтом Ваном Йеци и пятью ответчиками, включая производителя водного насоса из города Сючжоу провинции Цзянсу.

Как сообщили в Верховном народном суде КНР, разбирательство требовало тщательного изучения образцов запатентованной продукции, включая узкоспециализированные подходы, для которых недостаточно дистанционного делопроизводства.

В транслировавшемся по интернету заседании принимало участие 80 человек, включая прессу, судей, а также студентов и преподавателей Нанкинского университета и других высших учебных заведений. Приговор будет вынесен позже.

Напомним, что Суд интеллектуальной собственности был создан 1 января 2019 года в Пекине. В его задачи, в основном, входит рассмотрение дел, связанным с патентами и прочими спорами в сфере интеллектуальной собственности. Первое заедание суда состоялось 27 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Защищать интеллектуальную собственность в КНР теперь будут и регионально