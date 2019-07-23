Москва, , 17:41 — REGNUM

«Штатная численность и расходы на содержание аппарата Союзного государства необоснованно завышены. Деятельность Постоянного комитета СГ является закрытой и непрозрачной для общественности», — констатировали эксперты из России, Белоруссии и других стран, принявшие участие в состоявшейся 19 июля в Москве дискуссии «Эпоха Лукашенко. Четверть века у власти».

Эксперты отметили, что деятельность СМИ Союзного государства является неэффективной. Они обратили внимание: выделяемые из бюджетов СГ и РФ средства на проекты политики «мягкой силы» расходуются неэффективно.

«В белорусских и российских СМИ порой неоднозначно освещаются процессы интеграции, искажаются исторические факты, публикуется недостоверная информация», — обратили внимание эксперты.

Недостаточно профессионально проводится формирование общественной поддержки интеграции в рамках СГ и ЕАЭС. Отсутствует системная работа с экспертным сообществом. Между гражданским обществом РФ и РБ отсутствует полноценный диалог. Отсутствует системная обучающая и информационная работа с белорусской общественностью, политическим классом и экспертным сообществом, отметили участники дискуссии.

В то же время, отметили эксперты, трудоустроенные в России граждане Белоруссии имеют ограничения на доступ к финансовым услугам, а также на трудоустройство в организации государственного сектора. Аналогичные сложности есть у граждан РФ в Белоруссии.