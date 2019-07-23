Чэнду, Китай, , 17:38 — REGNUM

Власти провинции Сычуань на юго-западе Китая открыли центр защиты прав интеллектуальной собственности в столице региона городе Чэнду, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

Новый центр стал одним из первых провинциального уровня, который был одобрен Национальной администрацией интеллектуальной собственности в 2017 году. В общей сложности 600 предприятий и институтов провинции получили сертификацию после предварительного просмотра патентных заявок, проведенного центром.

«Центр получил 37 патентных заявок за месяц работы, из которых шесть были одобрены Национальной администрацией интеллектуальной собственности», — заявил глава провинциального центра предоставления услуг в области интеллектуальной собственности Се Шанхуа.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Гуандун на юге Китая было раскрыто 1122 случае нарушения прав интеллектуальной собственности за первую половину 2019 года.

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