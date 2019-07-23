Пекин, , 17:26 — REGNUM

Китайская и сингапурская таможня совместно раскрыла международную сеть контрабандистов, изъяв рекордные 8,8 тонны слоновой кости и арестовав 12 подозреваемых. Сообщили в Главном управлении таможни КНР, передает 23 июля агентство Синьхуа.

Благодаря расследованию, проведенному китайской и сингапурской таможней, было изъято 8,8 тонны слоновой кости, а также 11,9 тонны частей панголин. Данный случай стал первым результативным в истории сотрудничества таможни Китая и Сингапура в рамках международного сотрудничества.

Под руководством Главного управления таможни КНР таможни городов Наньнин, Харбин, Гуанчжоу и других совместно бюро общественной безопасности Гуанси-Чжуанского автономного района арестовали 12 подозреваемых.

Бандиты в течение долгого времени закупали части редких животных из Африки, а затем прятали их в контейнерах и ввозили их в Китай и соседние страны морем. С начала 2019 года Китай серьезно усилил сотрудничество с иностранными правоохранительными органами, проведя целый ряд облав.

В рамках этих облав таможни Сингапура, Вьетнама и Гонконга изъяли 11 тонн слоновой кости, 59,8 тонны панголин и 95,5 кг рогов носорога.