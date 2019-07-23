Великий Новгород, , 17:23 — REGNUM

В Новгородской области возникли сбои с выдачей справок семьям о их малообеспеченности — такие справки необходимы для получения социальных выплат. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородской областной думы, проблема обнаружилась в ходе рабочих поездок спикера регионального парламента Елены Писаревой по районам Новгородской области.

Для решения вопроса о невыдаче справок Писарева обратилась к вице-губернатору Новгородской области Ольге Колотиловой и начальнику управления по предоставлению социальных выплат областного «Центра по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» Владимиру Харламову.

По словам Харламова, сбой с выдачей справок произошёл из-за установки для органа социальной защиты и поставщиков социальных услуг региона нового программного продукта «Катарсис», необходимого для создания единого регионального банка документов по мерам социальной поддержки. Писарева попросила в кратчайшие сроки наладить бесперебойную работу по выдаче новгородцам необходимых документов в переходный период.

Напомним, с 2015 года программный комплекс «Катарсис: Соцзащита» тестировался в Новгородской области, по словам чиновников, бесплатно, но в 2018 году на его обслуживание из бюджета региона было выделено 1,9 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автоматическую технологию по выявлению граждан, живущих за чертой бедности, планируют опробовать в восьми регионах страны. В их числе Кабардино-Балкария, Татария, Приморский край, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области.