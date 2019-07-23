Флоренция, Италия, , 17:15 — REGNUM

В ближайшие дни во Флоренции, как и еще в ряде городов Италии, ожидается, по данным метеорологов, повышение температуры в дневное время до 40 градусов, передает информагентство ANSA во вторник, 23 июля.

В мэрии сообщили, что профильные службы города уже готовы к оказанию всей необходимой помощи, в частности, пожилым и больным людям.

Руководители города также призвали жителей города сообщать, кто из их близких или родственников нуждается в эти дни в особой помощи.