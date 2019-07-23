Псков, 23 июля 2019, 16:56 — REGNUM

В Пскове сегодня, 23 июля, проходят торжества, посвящённые 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, на митинг у памятного знака первым жертвам фашистской оккупации Пскова на площади Ленина собрались ветераны и участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей, дети войны, жители блокадного Ленинграда, юнармейцы.

Вечный огонь. Псков
Вечный огонь. Псков
Pskovgorod.ru

«В первые дни войны, несмотря на активное сопротивление воинов Красной армии, партизан и подпольщиков, город удержать не удалось, и пришлось вместе с жителями отступить на Лужский рубеж. Три года псковичи подвергались расстрелам, унижениям и жестокости. Но город боролся и выстоял, а после войны возродился благодаря трудолюбию его жителей», — отметил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев.

После минуты молчания воины-десантники Псковского гарнизона возложили к подножию монумента гирлянду воинской славы, а участники митинга — цветы. По традиции, прогремел троекратный оружейный салют.

Впервые возложение цветов сопровождалось викториальным колокольным звоном — в Пскове сегодня, 23 июля, открылся первый Псковский международный фестиваль колокольного звона. В храме Михаила и Гавриила архангелов звонари из Пскова и Риги совершили перезвон в память обо всех погибших псковичах во время Великой Отечественной войны.

Сегодня в открытом доступе есть все данные, чтобы получить полную картину событий Великой Отечественной войны в Пскове. Причинённые разрушения, последствия оккупации, потерянные культурные памятники, — каждый фрагмент может быть воспроизведён с шокирующей точностью. И также можно посмотреть, с каким энтузиазмом, с какой невероятной силой воли люди отстраивали город, как трудились под лозунгом «Сделаем наш родной Псков лучшим, чем он был до войны». Труды того поколения до сих пор служат нам верой и правдой, составляют основу красоты нашего города. В 40-х, в 50-х годах была проделана потрясающая созидательная работа, и этот подвиг мы чествуем с таким же уважением и гордостью, как и героические действия Советской Армии. В наших силах преумножить переданное нам наследие. Сохранение историческое облика Пскова, защита его уникальности на государственном и международном уровне, поддержание порядка и благоустройства, — всё это наш непосредственный долг, которому мы должны быть верны каждый день.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Напомним, Псков стал одним из первых русских городов, оккупированных немецкими войсками: немцы вошли в город 9 июля 1941 года, на 18-й день войны. Оккупация Пскова длилась три года. До начала войны в Пскове жили 68 тыс. человек, после оккупации осталось всего 143 жителя.