Псков, 23 июля 2019, 16:56 — REGNUM
В Пскове сегодня, 23 июля, проходят торжества, посвящённые 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, на митинг у памятного знака первым жертвам фашистской оккупации Пскова на площади Ленина собрались ветераны и участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей, дети войны, жители блокадного Ленинграда, юнармейцы.
«В первые дни войны, несмотря на активное сопротивление воинов Красной армии, партизан и подпольщиков, город удержать не удалось, и пришлось вместе с жителями отступить на Лужский рубеж. Три года псковичи подвергались расстрелам, унижениям и жестокости. Но город боролся и выстоял, а после войны возродился благодаря трудолюбию его жителей», — отметил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев.
После минуты молчания воины-десантники Псковского гарнизона возложили к подножию монумента гирлянду воинской славы, а участники митинга — цветы. По традиции, прогремел троекратный оружейный салют.
Впервые возложение цветов сопровождалось викториальным колокольным звоном — в Пскове сегодня, 23 июля, открылся первый Псковский международный фестиваль колокольного звона. В храме Михаила и Гавриила архангелов звонари из Пскова и Риги совершили перезвон в память обо всех погибших псковичах во время Великой Отечественной войны.
Напомним, Псков стал одним из первых русских городов, оккупированных немецкими войсками: немцы вошли в город 9 июля 1941 года, на 18-й день войны. Оккупация Пскова длилась три года. До начала войны в Пскове жили 68 тыс. человек, после оккупации осталось всего 143 жителя.