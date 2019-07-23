Лампедуза , Италия, , 16:49 — REGNUM

Поправки к закону о безопасности в Италии предполагают продажу либо уничтожение транспортных средств, изъятых за нарушение этого закона, передает Il Sole 24 Ore во вторник, 23 июля.

Речь идет прежде всего о кораблях, изымаемых у тех перевозчиков, которые в нарушение итальянских законов доставляют в страну нелегальных мигрантов из территориальных вод Ливии, а также не подчиняются приказам береговой охраны.

Профильная комиссия утвердила поправки, в ближайшее время они будут рассмотрены всем составом парламента.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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