Ростов-на-Дону, , 16:47 — REGNUM

Жители Таганрога (Ростовская область) жалуются на переполненные урны, которые коммунальщики убирать не торопятся.

«Центральный пляж, на мой взгляд, единственный в городе место, куда можно прийти отдохнуть, искупаться в море. Есть там небольшое заведение, в котором можно купить лимонад, коктейли и что-нибудь пожевать. Но бизнесмены по какой-то причине не установили рядом ведра, баки или урны, куда можно было бы выбросить мусор: стаканы от пива и лимонада, упаковки от мороженого, банки и бутылки от напитков. Очень неприятно и стыдно перед приезжими», — цитирует горожанку издание «Блокнот».

Жительница Таганрога обратила внимание местных властей к проблеме и просит главу администрации муниципалитета, которому направила письменное обращение, навести порядок на пляже.

Отметим, что центральный пляж Таганрога — самый старый городской пляж. В 2014 году место отдыха сильно пострадало от урагана. В 2018 году в результате удара стихии дождевыми потоками была размыта дорога к центральному пляжу. Он был временно закрыт для посещения.

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