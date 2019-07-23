Рим, , 16:43 — REGNUM

В римском метро установлен первый автомат, принимающий на переработку пластиковые бутылки, заявила во вторник, 23 июля, мэр города Вирджиния Раджи, передает Il Fatto Quotidiano.

Воспользовавшись автоматом, можно будет не только внести свой вклад в защиту окружающей среды, но и получить скидку на проезд. Размер скидки Раджи не указала.

Установка подобного автомата в метрополитене — первый случай в Евросоюзе, отметила градоначальница.

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