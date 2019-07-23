Ульяновск, , 16:38 — REGNUM

В Ульяновской области планируют усилить меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, а также детям войны. С таким предложением выступил губернатор региона Сергей Морозов на встрече с вице-спикером парламента, лидером фракции единороссов Валерием Гвоздевым при осуждении подготовки к празднованию 75-летия Победы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Губернатор отметил, что «есть желание и возможность» отметить фронтовиков, тружеников тыла и всех тех, кто имеет отношение к победе. Готовится указ об учреждении памятного знака в честь 75-летия Победы. Также могут быть усилены меры поддержки в отношении детей войны, для чего создана рабочая группа.

Речь, к примеру, идёт о расширении возрастных рамок для включения в категорию «дети войны» и введения дополнительных мер поддержки. По словам Валерия Гвоздева, в данную категорию не входят граждане, родившиеся с 1928 по 1931 годы, а это — около 75 тыс. ульяновцев. Кроме того, будет рассмотрен вопрос дополнительных мер поддержки для данной категории жителей — в частности, в оказании медицинской помощи и оздоровления в санаториях, транспортных льгот. В настоящее время, по словам парламентария, «около 75 тысяч граждан этой категории обеспечены реальными мерами социальной поддержки, как административными, так и финансовыми».

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в Ульяновской области свыше 76 тыс. человек, которые относятся к категории «дети войны», получили выплаты по 1 тыс. рублей в честь Дня Победы. На тот момент в регионе насчитывалось более 14,2 тыс. инвалидов и участников Великой Отечественной войны, солдаты последнего военного призыва, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и труженики тыла.

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