Флоренция, Италия, , 16:32 — REGNUM

Итальянские профсоюзы работников транспорта отказались отложить забастовку, намеченную на 24 и 26 июля, сообщает инфорамгентство Askanews во вторник, 23 июля.

С предложением отложить забастовку обращался к профсоюзам министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли, он ссылался на то, что 22 июля из-за поджога оборудования случился масштабный сбой в движении поездов по всей стране. Тонинелли предлагал «развести» два события по времени.

В забастовке предполагают участвовать сотрудники транспортных компаний по всей стране. Они протестуют против «бездействия» правительства в решении проблем своей сферы. Отмечается, что именно в конце текущей недели, 22−28 июля, наступит пик отпускного сезона в Италии.