Оренбург, , 16:31 — REGNUM

В Оренбургской области медикам запретили брать деньги за определение пола будущего ребенка. И.о. министра здравоохранения Татьяна Савинова поручила всем главным врачам больниц региона о незамедлительном изъятии данной услуги из перечня платных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного минздрава.

Стоит отметить, комментарий министерства появился после того, как в соцсетях и СМИ опубликовали информацию — беременные женщины вынуждены платить деньги за то, чтобы узнать пол ребенка, которого они носят. Информресурсы сообщали, ссылаясь на пресс-службу минздрава, что это допуслуга и она, действительно, платная.

Позднее в самом ведомстве подчеркнули, что комментарий по данной ситуации, не получив должной проверки и анализа, был распространен от имени министерства здравоохранения Оренбургской области. После детального изучения вопроса сделано заключение об отсутствии правовых оснований для определения пола плода на платной основе.