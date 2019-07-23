Пекин, , 16:26 — REGNUM

Бывший председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Пэн умер в возрасте 91 года в 23:11 по местному времени 22 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Ли также находился в должности премьера и члена Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая 13-го, 14-го и 15-го созывов, а также членом Политбюро и Секретариата ЦК КПК 12-го созыва, говорится в некрологе, выпущенном совместно ЦК КПК, ПК ВСНП, Госсоветом и Национальным комитетом Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК).

В некрологе Ли был назван выдающимся партийным деятелем, прошедшим испытание временем, лояльным солдатом коммунизма и выдающимся пролетарским революционером, государственным деятелем и партийным лидером государства.