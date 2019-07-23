Рязань, , 16:20 — REGNUM

Добровольцы Рязанской области приняли участие в пилотном проекте Минкультуры РФ «Волонтёры наследия». Об этом 23 июля сообщили в министерстве культуры и туризма Рязанской области. 10 человек — сотрудники областной научной библиотеки имени Горького, Центра культурного развития г. Касимова и студенты РГУ им. С.А. Есенина — побывали в городе Печоры Псковской области.

Под руководством наставников рязанские волонтёры попробовали свои силы в различных ремёслах, а также в ландшафтном дизайне на территории объектов культурного наследия Печоры и музея-заповедника «Изборск». Добровольцам провели мастер-классы по старинным декоративно-прикладным искусствам, показали достопримечательности.

Проект «Волонтёры наследия» рассчитан на поддержку добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия. Участники не только изучают историю, но и практикуются в воссоздании облика территорий, прилегающих к объектам историко-культурного наследия малых городов страны.