Чанша, Китай, , 16:17 — REGNUM

Таможня столицы китайской провинции Хунань города Чанша изъяла 450 граммов продуктов, произведенных из частей редких животных, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

Продукты были найдены в багаже китайского пассажира, который прибыл в международный аэропорт «Хуанхуа» города Чанша из Гонконга в конце июня текущего года. Пассажир ранее работал в ЮАР.

Продукты, изъятые таможней, были произведены из панголина и костей тигра. Впервые тигровые кости были изъяты в аэропорту Чанша.

Торговля панголинами и тиграми, а также продукцией из их частей строго запрещена в Китае, поскольку власти страны взяли курс на защиту диких и редких животных.

За первую половину 2019 года было зафиксировано 313 случаем контрабанды частей диких животных в аэропорту Чанша. Расследование продолжается.

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