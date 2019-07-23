Балахна, Нижегородская область, , 16:15 — REGNUM

В Балахнинском районе 23 июля открылся Учебный центр патриотического воспитания Приволжского федерального округа на базе ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус имени генерала армии Василия Маргелова». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что центр будет работать круглогодично и принимать до 15 тыс. молодых людей ежегодно.

По словам губернатора Глеба Никитина, центр ориентирован на межрегиональную работу. В ближайшее время откроются смены для ребят из 9 регионов Поволжья: Пермского края, Самарской области, Удмуртии, Кировской и Пензенской областей, Чувашии, Ульяновской области, Марий Эл и Мордовии. До конца 2019 года центр примет около 3 тыс. воспитанников. Всего планируется организовывать 50 смен ежегодно, направления которых будут определяться по родам войск. Молодые люди здесь будут осваивать навыки робототехники, парашютного дела, авиамоделирования, программирования, радиоэлектроники и управления беспилотными летательными аппаратами, смогут пройти программу ДОСААФ России по военно-учетным специальностям.

В ближайшие смены ребята пройдут обучение по программе начальной военной подготовки допризывной молодежи и по программе Всероссийского детско — юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2018 года президент межрегиональной общественной организации «Федерация Военно-тактических игр» Михаил Галустян предложил создать в Нижнем Новгороде военно-патриотический центр компетенций.

По его мнению, в регионе хорошо развито направление военно-тактических игр. Нижний Новгород обладает необходимыми кадровыми, информационными и материально-техническими ресурсами, чтобы стать центром военно-патриотического воспитания молодежи. На территории региона можно не только проводить военно-патриотические мероприятия, но и разрабатывать и внедрять новые формы взаимодействия власти и молодежи с учетом посредничества общественных организаций.

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