Пекин, , 16:07 — REGNUM

Китай назвал 24 126 начальных и средних школ по всей стране, находящихся на острие развития молодежного футбола, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

В список вошли те школы, которые предлагают по меньшей мере одно занятие по фабулу в неделю, а также подвигают учащихся принимать участия в этих занятиях и в футбольных соревнованиях, сообщил представитель Министерства образования КНР Ван Дэнфэн во время пресс-конференции.

В настоящее время Китай поставил цель создать по всей стране 50 тыс. школ, специализирующихся на футболе до конца 2025 года. Для ее достижения министерство строит новые футбольные поля на пришкольных участках, а также обучает тренеров.