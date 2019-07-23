Пермь, , 16:08 — REGNUM

На территории Пермского края с 23 июля начались проверки палаточных лагерей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвития региона, проверки связаны с пожаром, который произошел в Хабаровском крае.

С целью обеспечения безопасности детей проверят все палаточные лагеря, а также мест отдыха детей, где организовано их круглосуточное пребывание. В состав проверочной комиссии входят чиновники, специалисты Роспотребнадзора, ГУ МЧС по региону, а также полицейские.

Напомним, в ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. Пожар унес жизни четырех детей. Возбуждено уголовное дело. Задержаны двое подозреваемых.