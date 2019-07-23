Москва, , 16:04 — REGNUM

«Белорусская инициатива «Хельсинки-2» не содержит реальных предложений и трудно реализуема в связи с отсутствием доверия к действующему белорусскому руководству со стороны Запада», — констатировали эксперты из России, Белоруссии и других стран, принявшие участие в дискуссии «Эпоха Лукашенко. Четверть века у власти», состоявшейся 19 июля в Москве.

Читайте на эту тему: Посол Белоруссии рассказал о «Хельсинки-2»

Участники экспертного обсуждения полагают, что «закрепление за Минском статуса переговорной площадки имеет потенциал на будущее». Напомним, в Минске регулярно проходят так называемые минские встречи участников Контактной группы по урегулированию военного конфликта в Донбассе. Провальные результаты таких встреч актуализировали дискуссию о переносе переговорной площадки, что вызвало крайне нервную реакцию руководства Белоруссии, считающего себя «донором безопасности».

Эксперты обсудили также реализацию китайского трансконтинентального проекта, отметив: «Участие в китайском проекте «Шелковый путь» открывает дополнительные возможности для реализации крупных инфраструктурных проектов по строительству высокоскоростных магистралей между Москвой, Минском и Санкт-Петербургом».