Екатеринбург, , 16:04 — REGNUM

На базе учреждений среднего профессионального образования на Среднем Урале создадут сеть мастерских. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в свердловском департаменте информационной политики.

Предполагается, что появятся 50 мастерских, которые разместят на основе имеющихся 38 техникумов и колледжей региона. В мастерских будут преподавать 49 компетенций Worldskills.

Мастерские появятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Асбесте, Первоуральске и других муниципалитетах региона.

На указанные цели в 2019 году потратят более 136,5 млн рублей областных денег. Ожидается, что на строительство мастерских также прилекут 71,3 млн рублей.

Напомним, на Среднем Урале хотят сформировать Центр опережающей профессиональной подготовки. В нём будут учить только востребованным навыкам из новых и давно существующих профессий.

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