Нур-Султан, , 15:58 — REGNUM

Министерство образования и науки Казахстана проведет проверку Университета «Нархоз» по факту обращения бывших преподавателей вуза. Об этом говорится в ответе министерства, опубликованном на сайте «Открытый диалог».

Бывшие преподаватели пожаловались на ректора университета Эндрю Вахтеля, который вступил в должность в феврале 2018 года. По словам учителей, ректор в бестактной форме заявил, что не собирается ни с кем церемониться, в том числе с министерством образования и науки Казахстана.

Кроме того, учителя заявили, что Вахтель надеется на исчезновение дисциплин русского и казахского языков, так как через десять лет они якобы не понадобятся. Учителя также написали, что чтение учебников в университете категорически запрещено, так как это связано с особой методикой.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что планирует отказаться от назначения ректоров университетов. Главы вузов будут выбираться на основе конкурса и постановления правительства.

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