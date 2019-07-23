Калуга, , 15:14 — REGNUM

Продукты с истекшим сроком годности и без документов, подтверждающих их качество и безопасность, обнаружила проверка в столовых летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе школ Хвастовичского района, сообщила 23 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Валентина Ермиленкова.

По её словам, в питании детей ряда столовых использовали продукты растительного происхождения без лабораторных исследований, подтверждающих их качество и безопасность. В меню допускалось повторение блюд, и оно не содержало необходимый для детей набор продуктов питания, в том числе молочной продукции. Посуда в общепите одного из детских лагерей после мытья хранилась с нарушением санитарных норм, а стол для разделки мяса не имел покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. По итогам проверки шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в соответствии с требованиями закона «Об образовании» дирекция школ обязана создавать условия для создания норм, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся.