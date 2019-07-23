Ростов-на-Дону, , 15:12 — REGNUM

Новое кладбище Ростова-на-Дону, расположенное в Мясниковском районе, открыто. Информация об этом появилась на официальном сайте городской администрации.

В документе «О создании места погребения — муниципального кладбища города Ростова-на-Дону» за подписью исполняющего обязанности сити-менеджера Алексея Логвиненко указано, что погост, рассчитанный на 29 тыс. могил, расположен на земельном участке, «принадлежащем на праве собственности муниципальному образованию «Город Ростов-на-Дону».

ИА REGNUM ранее сообщало, что на территории Ростова-на-Дону расположено девять кладбищ, восемь из которых — действующие. Северное кладбище считается одним из крупнейших мест захоронений Европы. Его ресурс был исчерпан несколько лет назад. На площади свыше 400 гектаров находится около 500 тыс. захоронений. В 2014 году было решено вынести новое кладбище за пределы города. Ввиду отсутствия подъезда к участку в Мясниковском районе была построена новая трасса.