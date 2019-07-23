Воронеж, , 15:01 — REGNUM

Более 600 счетов, предъявленных воронежскими медучреждениями страховым организациям к оплате, оказались подложными — лица, указанные в счетах фактически не проходили обследование и лечение. Об этом говорилось в докладе первого заместителя прокурора Воронежской области Юрия Немкина, с которым он выступил 23 июля на заседании коллегии прокуратуры области.

«В деятельности медучреждений вскрыты случаи фальсификации сведений об оказанных медицинских услугах по проведению с населением профилактической работе, допущенные 29 медучреждениями. Установлены факты подачи недостоверных сведений страховым организациям в рамках оказания амбулаторно-поликлинической помощи (более 600 счетов в 2016—2018 гг. предъявлены страховым организациям к оплате на лиц, не проходивших обследование)», — говорится в докладе.

Отметим, о системных фальсификациях в системе здравоохранения региона в прокуратуре заявляли и по итогам 2018 года — «с целью придания видимости благополучия и надлежащей организации работы».

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