Москва, , 15:01 — REGNUM

Законопроект о праве братьев и сестер учиться в одной школе Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM23 июля.

Виктор Цветков. Не решено!

Поправками в Семейный кодекс закрепляется право детей на преимущественный прием на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры. Однако речь идет не о всех братьях и сестрах, а о проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства.

Нормы не касаются частных школ.

«Речь идет только о государственных и муниципальных школах», — обратил внимание глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Парламентарий также сообщил о поправках ко второму чтению законопроекта — корреспондирующие нормы будут включены в закон «Об образовании в РФ».

В ходе дискуссии глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия») также указал на то, что нормы могут не коснуться и учащихся в школах для талантливых детей. Соответствующие поправки также могут быть подготовлены ко второму чтению инициативы.

Во втором чтении законопроект планируется обсудить в сентябре 2019 года, сообщил журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

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