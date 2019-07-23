Урумчи, Китай, , 14:59 — REGNUM

Синьцзян-Уйгурский автономный район на севере Китая вложил 1,43 млрд юаней ($207,9 млн) в улучшение инфраструктуры обязательного образования за первую половину 2019 года, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

Регион также утвердил строительство зданий школ общей площадью 43,7 тыс. кв. метров за указанный срок. Кроме того, для улучшения качества обязательного образования в Синьцзяне ведется работа по ремонту и реставрации школьных заведений, дабы они, к тому же, соответствовали всем современным нормам безопасности.

В Синьцзяне также проводятся проекты по борьбе с бедностью в особо нищих районах. За прошедшее полугодие, порядка 1,02 млрд юаней было выделено на четыре инфраструктурных проекта в районах, страдающих от беспробудной нищеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском Тибете также ведется борьбе с безграмотностью и бедностью. В частности, власти Китая готовят к выпуску китайско-тибетский словарь современного китайского языка.

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