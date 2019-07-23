Бильбао, Испания, , 14:58 — REGNUM

На севере Испании в связи с 42-градусной жарой объявлен красный уровень тревоги, пишет газета El Pais 23 июля.

Государственная метеорологическая служба предупреждает об экстремальной жаре на берегах реки Эбро — в провинциях Бискайя и Сарагоса. В 32 других провинциях (из 50) также действуют предупреждения о высоких температурах.

22 июля максимальная температура была зафиксирована в городе Андухар — 42,3 градуса по Цельсию. Метеорологи предупреждают о высоком риске сухих гроз с порывами ветра до120 км/ч, а также о граде. Снижение температур в Испании ожидается во второй половине текущей недели.