Пекин, , 14:52 — REGNUM

Более 80% населения Китая к 2030 году будут под защитой закона о запрете курения, говорится в плане действий в рамках инициативы «Здоровый Китай», сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

Согласно плану, партия и органы власти всех уровней станут свободными от табачного дыма, а курение будет постепенно запрещено в зданиях общественных заведений, на рабочих местах и в общественном транспорте.

В настоящее время в Китае насчитывается более 300 млн курильщиков, и более 1 млн человек умирает ежегодно от заболеваний, связанных с курением. На конец 2018 года в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Сиане действует полный запрет на курение в общественных местах.

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