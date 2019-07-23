Саратов, , 14:45 — REGNUM

В Саратовской области журналистам показали завод «Горный», где планируется открыть предприятие по уничтожению опасных отходов. Речь идет об аккумуляторах, ртутьсодержащих приборах и прочих отработанных товары, в которых есть щёлочь и кислоты, передает 23 июля Общественное телевидение России.

Пресс-тур организовали после того, как в разных городах области прошли протестные акции.

Журналистов встретили представители региональной власти и руководство завода. Они показали работу лаборатории и отдела термического обезвреживания твёрдых и жидких отходов.

Переоборудовать завод будет РосРАО — это предприятие по обращению с радиоактивными отходами, которое входит в состав госкорпорации Роснано. Её представители пообещали, что сделают работу завода прозрачной.

«Мы предложили работать вместе с нами. Создать рабочие группы, куда войдут общественники, вместе с нами пройдите этот путь, убедитесь на сколько завод безопасен или убедитесь в обратном. Радиоактивные отходы на заводы по переработке I и II классов опасности не пройдут», — рассказал первый заместитель генерального директора по развитию «РосРАО» Максим Корольков.

Отметим, что 15 лет назад, на заводе «Горный» уничтожали химическое оружие. Там ликвидировали почти три процента от его запасов в стране.

Нейтрализацией отходов этой деятельности сотрудники предприятия занимаются до сих пор. Сейчас в посёлке Горный живут почти шесть тысяч человек, а в радиусе десяти километров от него — более восьми тысяч.