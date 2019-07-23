Пекин, , 14:38 — REGNUM

Китайско-тибетский словарь стандартного современного китайского языка будет опубликован в рамках улучшения качества образования в китайском Тибете, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

Компиляция словаря уже идет, и, как ожидается, будет завершена в течение двух или трех лет. Двуязычный словарь будет базироваться на оригинальном словаре современного китайского языка, который был опубликован в январе 2019 года. Он содержит 8105 иероглифов и 40 тыс. наиболее часто используемых выражений и фраз.

Китайско-тибетский словарь призван улучшить знание китайского языка среди жителей Тибета, и, как следствие, улучшить качество образования в регионе, отмечают эксперты.