Нур-Султан, , 14:31 — REGNUM

Сертификат безопасности, установленный на смартфоны и ноутбуки, позволяет ограничить доступ к материалам экстремистского и порнографического характера. Об этом 23 июля заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев, сообщает издание Tengrinews.kz.

Гаджеты

По его словам, установка сертификатов безопасности на мобильном устройстве выполняется на добровольной основе. Министр отметил, что сертификат также повышает информационную безопасность устройств, защищая их от хакерских атак.

Жумагалиев добавил, что после установки сертификата нет никаких рисков потери персональных данных. «Если третье лицо захочет что-либо сделать, то это уголовно наказуемо. Поэтому сегодня в рамках законодательства это и будет осуществляться», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заявили, что мобильные операторы связи приступили к работам по усилению кибербезопасности жителей Нур-Султана.

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