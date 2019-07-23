Нур-Султан, , 14:10 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес соболезнования родным и близким инспектора «Охотзоопрома» Каныша Нуртазинова, который был убит браконьерами. Об этом глава государства написал 23 июля на своей странице в Twitter.

«Выражаю искренние соболезнования родным егеря Каныша Нуртазинова, геройски погибшего в схватке с браконьерами. Они будут задержаны и преданы суду», — написал президент. Он также отметил необходимость ужесточения наказания за отстрел сайгаков и пожелал выздоровления второму егерю, пострадавшему от рук злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля два инспектора «Охотзоопрома» получили ранения при погоне за браконьерами в Жаркаинском районе Акмолинской области Казахстана. Позднее один из них скончался по пути в больницу.

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