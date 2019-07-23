Екатеринбург, , 14:00 — REGNUM

Новый проект по сдаче в аренду социального жилья был подвергнут критике депутатами свердловского заксобрания. Об этом сообщает «Новый день».

Жильё Mil.ru

Инициатива, предложенная новым замминистра строительства Антоном Шафаростовым, была принята в штыки. Предполагается, что в Нижней Туре реконструируют действующее старое общежитие, создав там 42 квартиры для сдачи в аренду приехавшим специалистам и молодым семьям.

Жилье будет сдаваться по низким ценам, сам же проект выйдет в 114 млн рублей. Финансирование будет как из областного, так и из муниципального бюджетов.

Проект раскритиковал сначала замглавы жилищного комитета заксобрания Виктор Якимов, который усомнился, что инвестор будет сдавать в аренду созданное жилье. А глава комитета Валентин Лаппо предложил перейти от социального найма к коммерческому. Депутат сослался на успешный опыт в Подмосковье.

Напомним, 7 марта 2019 года свердловский вице-губернатор Павел Креков заявил, что для обеспечения областных сирот жильём нужно семикратно увеличить финансирование данной сферы. В 2018 году очередь на получения жилья сиротами увеличилась на 264 человека.

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