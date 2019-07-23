Москва, , 13:53 — REGNUM

Законопроект о дополнительной идентификации пользователей электронной почты вносится в Госдуму под предлогом борьбы с терроризмом, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Государственная дума РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений», — отмечают авторы инициативы, в числе которых член Совфеда Людмила Бокова.

Бокова активно вносит законопроекты, направленные на развитие российского сегмента интернета, аргументируя необходимость их принятие защитой цифрового суверенитета и борьбой с терроризмом.

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