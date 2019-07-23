Дамаск, , 13:25 — REGNUM

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала страны забрать порядка 11 тыс. женщин и детей боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 23 июля сообщает Kurdistan24.

После поражения террористов члены их семей были переведены в лагеря для беженцев, где, по словам правозащитников, они проживают в тяжелых условиях.

Эксперты Human Rights Watch утверждают, что в лагере «Аль-Холь» на северо-востоке Сирии созданы условия не соответствующие нормальным: в частности здесь проживают 72 тыс. человек, тогда как лагерь рассчитан на 20 тыс.

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