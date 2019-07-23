Санкт-Петербург, 23 июля 2019, 13:13 — REGNUM
Предложенными мерами нельзя снизить уровень террористической угрозы, да и сами эти меры реализовать непросто, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 23 июля, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя законопроект об идентификации пользователей электронной почты.
Как сообщалось ранее, группа депутатов внесла законопроект, предусматривающий использование электронной почты только пользователями, идентифицированными в установленном порядке (по номеру телефона).
Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством электронной почты, сказано в пояснительной записке к законопроекту.