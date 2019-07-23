Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM

Предложенными мерами нельзя снизить уровень террористической угрозы, да и сами эти меры реализовать непросто, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 23 июля, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя законопроект об идентификации пользователей электронной почты.

Как сообщалось ранее, группа депутатов внесла законопроект, предусматривающий использование электронной почты только пользователями, идентифицированными в установленном порядке (по номеру телефона).

Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством электронной почты, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

«Большого смысла в принятии такого законопроекта я не вижу. Во-первых, почта перестает быть основным источником информации. Общаемся мы больше в мессенджерах, а там мы давно уже авторизованы.

Другой пример: сообщения о «минировании» петербургских торговых комплексов в последнее время приходили посредством телефонных звонков с украинских номеров, но также вовсе не посредством почты.

К тому же письмо может прийти не только с российского почтового сервиса. В целом этот закон очень трудно будет выполнить, а эффективность его крайне сомнительна. Возможно, депутаты не до конца разобрались в ситуации или просто хотят привлечь внимание», — отметил Андрей Рябых.