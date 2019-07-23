Курган, , 13:08 — REGNUM

В Курганской области регулярно проходит проверка безопасности детского летнего отдыха. Департамент образования и науки просит жителей Зауралья сообщать о несанкционированных лагерях палаточного типа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По информации областного департамента на территории Курганской области работают 17 загородных оздоровительных лагерей. С начала лета в них и пришкольных лагерях уже отдохнули 31 тысяча 792 ребенка.

Единственный в Зауралье палаточный лагерь, созданный в соответствии со всеми требованиями к безопасности детей, скоро появится на площадке оздоровительного лагеря «Лазурный» в Куртамышском районе.

На сайте департамента образования и науки в разделе «Отдых детей и их оздоровление» размещён Единый реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Право на оказание данного вида услуг на территории региона имеют только те организации, которые включены в перечень.

Напомним, проверки детских лагерей на безопасность инициированы в связи с пожаром в ночь с 22 на 23 июля в детском палаточном лагере туристического центра «Холдоми» Хабаровского края. Палатки из ПВХ, в которых спали дети, загорелись. В огне погибла девочка 2008 года рождения. Ещё трое детей со 100% ожогов тела находятся в реанимации, один ребёнок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу Комсомольска-на-Амуре. Возбуждено уголовное дело.

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