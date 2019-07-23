Волгоград, , 13:02 — REGNUM

В Волгоградской области 71-летнему инвалиду второй группы, страдающему онкологическим заболеванием, отказали в выдаче рецепта на получение лекарства по льготе, в итоге инвалид вынужден был приобрести жизненно необходимый препарат за свой счет — он обошелся ему в десять тысяч рублей. В ситуацию вмешалась прокуратура, которая через суд потребовала от чиновников возместить мужчине стоимость лекарств. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июля в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Как пояснили в прокуратуре, пожилому человеку отказали в выдаче рецепта на необходимое лекарство, объяснив отказ тем, что препарата якобы нет на складе аптечной организации. За свой счет лекарство нашлось — на него инвалид вынужден был потратить более десяти тыс. рублей. Прокуратура, проведя проверку, направила иск в суд с требованием к комитету здравоохранения Волгоградской области обеспечить инвалида необходимыми лекарствами и взыскать в его пользу деньги, потраченные на их покупку. Центральный районный суд требования прокуратуры удовлетворил, в прокуратуре обещают проконтролировать исполнение судебного решения.

Отметим, в начале июля прокуратура региона сообщила о том, что сфере защиты прав инвалидов выявлено более тысячи нарушений. В их числе — и многочисленные нарушения в обеспечении льготными лекарствами граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом.