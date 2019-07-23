Село Долгодеревенское, Челябинская область, , 12:57 — REGNUM

В Челябинской области минздрав проверяет смерть гражданина от укуса гадюки. Об этом пишет издание Ura.ru.

По данным минздрава, ситуация, когда сыворотки нет в лечебном учреждении, возможна. Дело в том, что обязательно она должна быть лишь в эндемических территориях.

«Однако нужно разобраться детально, почему человека не удалось спасти, чтобы таких случаев не повторялось», — заявил министр Сергей Приколотин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, змея напала на человека в деревне Шигаево, в Сосновском районе. Мужчина убил гадюку и обратился в село Долгодеревенское, в райбольницу. Там он спустя несколько часов и умер.

Сыворотку в больницу привезли лишь после его кончины.

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