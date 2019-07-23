Ростов-на-Дону, , 12:55 — REGNUM

Жители и гости Ростова-на-Дону возмущены тем, что лифты на отремонтированном Ворошиловском мосту, обеспечивающие проход в парк «Левобережный» для маломобильных граждан и родителей с детьми в колясках, постоянно не работают. Несмотря на то, что департамент автодорог города-миллионника и МКУ «ДИСОТИ» обещал обеспечить работу подъёмников с 1 мая, они закрыты.

«Для чего на Ворошиловском мосту строились лифты, для показухи перед иностранцами? ЧМ по футболу 2018 ушёл в историю, а лифты теперь стоят нерабочие, перевязанные красно-белой лентой. Ростовчане и гости города, чтобы попасть на Левый берег Дона, преодолевают крутую лестницу на своих двоих. Вот такая у нас в городе «забота» о людях», — жалуется ростовчанин, приславший письмо в редакцию издания «Блокнот».

ИА REGNUM напоминает, что Ворошиловский мост был построен в 1965 году. Переправа через реку Дон оказалась в аварийном состоянии и в 2014 году её начали разбирать и возводить заново. Параллельно с 2013 года велось строительство нового моста. Полностью открыть объект для автомобилистов удалось в сентябре 2017 года.

«Ворошиловский мост — это главный въезд в южную столицу. Новая магистраль значительно сократит время проезда через реку Дон и избавит от заторов, позволит комфортно перемещаться тысячам болельщиков во время предстоящего чемпионата мира по футболу», — отмечал ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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