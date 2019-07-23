Красногорск, , 12:50 — REGNUM

Участники смены «Экосреда — волонтеры» форума «Территория смыслов» готовятся к защите проектов. Участники-добровольцы третьей смены «Экосреда — волонтеры» форума «Территория смыслов» посетили тренд-сессии, где в игровой форме узнали о полезных навыках друг друга. Каждый день они будут зарабатывать единицы времени, выполняя задания модераторов.

Заработанное время команды смогут использовать в общей игре для участников в конце смены. Также на сессии обсудили проблематику развития человека в добровольческой деятельности и провели SWOT-анализ одного из волонтерских сообществ. Ежедневные лекции помогут волонтерам при защите собственных проектов 26 июля. Победителям будут вручены денежные гранты до трех миллионов рублей.

Пресс-служба Роспатриотцентра пообщалась с участниками третьей смены форума. Они рассказали о своих добровольческих идеях и отметили, что такие тренд-сессии помогают не только в развитии личностных навыков, но и в защите собственных проектов.

Участница из Рязанской области Екатерина Жирихова рассказала, что готовит образовательную программу «Живые картины». Она будет направлена на знакомство с художественным наследием Рязанской области и развитие эстетического воспитания русской речи учениками начальной школы. В рамках проекта будет выпущен квест-путеводитель, который сможет использовать каждая семья для проведения досуга.

«Этот проект поможет повысить уровень культуры молодого поколения в моем регионе. Для меня волонтерство — это, прежде всего, позыв души! Поэтому то, что я делаю, доставляет мне только положительные эмоции», — рассказала Екатерина Жирихова.

Участник Аслан Бораев отметил, что его проект «Я — вожатый» направлен на организацию и проведение семинара-практикума «Школа вожатого» для студентов, желающих работать вожатым в детских лагерях, например, во всероссийском детском центре «Орленок». Будет создана профессиональная группа кураторов-вожатых для проведения специализированной программы, которая поможет детям, в том числе из малообеспеченных семей, повысить уровень досуговой культуры и создать благоприятный климат пребывания.

«Мой проект поможет повысить деловую активность студентов-участников и сформировать у них активную гражданскую и жизненную позицию. Также он поспособствует обмену опытом и развитию межнациональных и межконфессиональных отношений», — отметил Аслан Бораев.

А участница из Ставропольского края Диана Козаева поделилась, что планирует реализовать проект «Wiki-волонтер» в Северо-Кавказском федеральном округе. Проект направлен на вовлечение молодых людей в волонтерскую деятельность в сферах «медиа» и «туризм». Одним из ключевых практических заданий станет создание сайта «Wiki-волонтер». Данный сайт позволит не только на деле проверить практические навыки волонтеров, но и привлечь дополнительный поток туристов.

«Одним из качественных показателей моего проекта станет создание социальных лифтов и возможности профессионального развития для молодых людей, особенно увлеченных медиасферой, а также сферой туризма и путешествий. Я уже нашла партнеров проекта и продумала его дальнейшую модернизацию. Такое приложение для Android и IOS улучшит сферу туризма на Северном Кавказе», — подчеркнула Диана Козаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 21 по 26 июля на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» проходит третья смена «Экосреда — волонтеры». Она собрала 1000 участников — добровольцев из разных регионов России, представителей волонтерских организаций, НКО, Ассоциации волонтерских центров, «Волонтеров-медиков», «Волонтеров Победы».

Для участников организована образовательная программа: тренд-сессии, лекции, мастер-классы. Одно из ключевых мероприятий форума — «Диалог на равных». Участники смены «Экосреда — волонтеры» смогут не только послушать выступления спикеров, но и задать волнующие их вопросы, связанные с волонтерской деятельностью.

Напомним, Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» (5 июля — 20 августа) проходит в городе Солнечногорске на базе Мастерской управления «Сенеж». За время поведения Площадка примет 6000 участников из разных предметных областей со всей страны. В качестве спикеров форума традиционно выступают федеральные министры, политики, лидеры общественных мнений, отраслевые эксперты. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, АНО «Россия — страна возможностей».

Образовательный партнер — Высшая школа экономики.