Москва, , 12:47 — REGNUM

За 2018 год в России удвоилось число жалоб на отказы в возбуждении уголовных дел. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации.

«Большое количество поступает по вопросам привлечения к уголовной ответственности, заключения под стражу. И почти что в два раза увеличилось количество жалоб на отказы в возбуждении уголовного дела. С помощью проверок, взаимодействия с прокурорскими органами, мы добились отмены таких постановлений в более чем 300 случаев», — заявила Москалькова.

Всего прокурорами отменено более 2 млн постановлений об отказах в возбуждении уголовного дела, отметила она.

«За каждым постановлением — потерпевший, которому препятствовали в доступе к правосудию. Я бы попросила вас, уважаемые сенаторы, посмотреть на эту тему с точки зрения совершенствования уголовно-процессуального законодательства», — обратилась Москалькова.