Москва, , 12:47 — REGNUM

Совфед одобрил закон, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Государственная дума РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Устанавливается запрет на взыскание задолженности за ЖКУ коллекторами, микрофинансовыми организациями и другими непрофессиональными участниками рынка ЖКУ.

Такое право может остаться только у профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг, таких как управляющая организация, ТСЖ, жилищный кооператив или ресурсоснабжающая организация и только в строго определенных случаях.

«Все процедуры взыскания долговых обязательств граждан в сфере ЖКХ должны носить прозрачный и правовой характер», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания Совфеда.