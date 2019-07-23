Симферополь, , 12:42 — REGNUM

Во вторник, 23 июля на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги кастингов исполнителей во Всероссийские и международные конкурсы и фестивали. Попасть на кастинг мог каждый из 400 музыкантов, вокалистов, sound-продюсеров, поэтов, хореографов, битмейкеров, авторов и исполнителей собственных произведений из 85 регионов.

Кастинги проводили фестиваль «Rap Koktebel», Все российский конкурс молодых исполнителей «И не только балалайка», фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ», конкурс «Заберите меня в Ленинград», международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни им. Иосифа Кобзона «Красная гвоздика» и Национальная премия для молодых авторов, пишущих на русском языке, «Русские рифмы», «Русское слово».

Всероссийский конкурс молодых исполнителей «И не только балалайка» — музыкальный конкурс нового формата, создающий условия для творческой реализации молодых людей, формирующий профессиональное музыкальное сообщество. Возможность участия в полуфинале конкурса, минуя первые этапы, получили 13 участников форума, отобранных на кастинге.

Фестиваль «Rap Koktebel» — это первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, который пройдет 27 и 28 августа. Победителем кастинга фестиваля стал Максим Круженков из Тульской области.

Кастинг конкурса «Заберите меня в Ленинград» в рамках IV открытого музыкального фестиваля «Ленинградские мосты» выиграли Анна Зелинская из Республики Удмуртия, Илья Аноприев из Красноярского края и Ксения Стрельцова из Кыргызстана.

Финалистами национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, «Русские рифмы», «Русское слово» стали 3 человека, а Нина Павлова из Санкт Петербурга была рекомендована к публикации электронной книги в издательстве «Эксмо-Аст».

На фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ», который пройдет с 20 по 26 августа, по итогам кастинга отобрали 7 человек.

По итогам отбора на фестиваль-конкурс «Красная гвоздика» 28 человек пригласили на первый этап сезона фестиваля в Грозный. Основная цель фестиваля-конкурса — формирование в молодёжной среде уважительного отношения к Родине, её истории, культуре и традициям.

«В этом году мы впервые решили включить в программу конкурса специальный отборочный тур — творческий баттл молодых рэп-исполнителей. Рэп — это современная патриотическая поэзия, авторов которой нужно поддерживать. На отборе мы увидели талантливых исполнителей, у которых есть возможность здесь, на Тавриде, реализовать свой потенциал», —рассказал руководитель федерального проекта «Красная гвоздика» Андрей Батурин.

Одна из участниц форума Малика Атабиева из Кабардино-Балкарской Республики поделилась своими впечатлениями: «Я на собственном примере знаю, что кастинги Тавриды дают конкретный результат. В 2018 году я участвовала в кастингах форума, что потом мне помогло в проекте «Песни» на ТНТ, где я дошла до финала отборов в команды наставников. В этом году я снова приехала на Тавриду ради той творческой атмосферы, которая заряжает на создание новых песен».

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